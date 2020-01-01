تنويه هام للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى الخارج

رام الله /سما/

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى الخارج، عن ضرورة واهمية متابعة ما يصدر عنها من إعلانات على الصفحة الالكترونية للوزارة، بما في ذلك المنصات الالكترونية الخاصة بتسجيل الراغبين بالسفر على أي من الرحلات المتوفرة الى اية دولة من الدول، وذلك لضمان تسجيلهم والتحاقهم بدراستهم واعمالهم واسرهم.

وأوضحت الوزارة أن على جميع الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر بضرورة التسجيل على المنصة الالكترونية الخاصة بالرحلة التي يرغبون بالسفر على متنها، حيث يعلن الفريق العمل عن وقف استقبال اية طلبات للتسجيل بعد اغلاق المنصة الالكترونية، ووقف تلقي طلبات التسجيل والاضافة على الكشوف عبر هواتف الطوارئ او الهواتف النقالة لأعضاء الفريق المختص.

وأكدت أن الفريق سيقوم بالإعلان عن رقم هاتف او اكثر عند فتح كل منصة للتسجيل، بهدف تقديم اية مساعدة لمن يطلبها حتى يتمكن من التسجيل على المنصة الالكترونية الخاصة بالرحلة المعنية.

ونوهت وزارة الخارجية إلى ما يلي:

1. قام الفريق ايضا بإطلاق زاوية الكترونية خاصة على صفحة الوزارة تمكن كل من قام بالتسجيل على المنصة الالكترونية بالتأكد من وجود اسمه على الكشف من عدمه.

2. للمواطنين والطلبة الذين سجلوا سابقا على المنصة ولم يتمكنوا من السفر على الرحلات السابقة، القيام بتحديث بياناتهم عند الإعلان عن اية رحلة جديدة يرغبون بالسفر على متنها، وتحديث البيانات مرتبط بالدخول الى المنصة والحصول على الكود الخاص بعملية التحديث، وبعد طلبه من المنصة يتم الحصول عليه من خلال الهاتف النقال لاستكمال عملية التحديث.

3. يطلب الفريق المختص من الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر عدم القيام بحجز وشراء تذاكرهم قبل الحصول على الموافقات اللازمة لسفرهم وتبليغهم بها، ولن يتمكن أي مواطن من السفر بدون حصوله على تلك الموافقات بشكل مسبق حتى لو كان يتملك تذكرة سفر.