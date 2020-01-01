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غزة: "مباحث كورونا" تُغلق 97 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة

السبت 17 أكتوبر 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "مباحث كورونا" تُغلق 97 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة



غزة /سما/

تُواصل دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت "مباحث كورونا" في تقريرها اليومي، أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 97 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وأوضحت المباحث، أنها أوقفت 72 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت إلى أنها أوقفت 55 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 34 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

#غزة #مباحث كورونا

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