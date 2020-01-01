الصالحي: التهديدات الأمريكية للجنائية الدولية يترافق مع تجاوز واشنطن للقانون الدولي

رام الله /سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي: إن تهديدات الولايات المتحدة للجنائية الدولية لعرقلة الجهود في اقرار القانون الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب، وأن ما يحصل مع الجنائية الدولية من استكمال عملها يترافق مع تجاوز واشنطن للقانون الدولي مع فلسطين.



وطالب الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، المواطنين الدفاع عن الاراضي وتعزيز القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة مخططات الاحتلال.



وبشأن موقف الاتحاد الاوروبي بعدم قانونية المستوطنات وعدم الاعتراف بأي تغييرات لحدود 67 قال الصالحي إن هذه المواقف تؤكد عدالة القضية والالتزام بالقانون الدولي، مؤكدا ان الاحتلال مستمر بخطته للسيطرة على اكبر مساحة من الاراضي من خلال اجراءاته العنصرية.

