صحة غزة تكشف تفاصيل خطتها للتعامل مع فيروس كورونا خلال فصل الشتاء

غزة /سما/

أعلن نائب مدير عام الرعاية الأولية، ومدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة، مجدي ضهير، أن الوزارة أعدت خطة للتعامل مع فيروس كورونا خلال فصل الشتاء.

وقال ضهير في تصريح صحفي، إن الخطة تقوم على تعزيز جهوزية الوزارة لمواجهة الفيروس عبر زيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي، وغرف العناية، والألبسة الواقية، وتوفير أعداد إضافية من المستلزمات الخاصة بفحص كورونا.

وذكر أن الجزء الثاني من الخطة يقوم على توفير اللقاح الخاص بالإنفلونزا الطبيعية الذي أصبح متوفرا في جميع الصيدليات بكافة محافظات القطاع، داعيًا أصحاب المناعات الضعيفة من المرضى والمسنين والسيدات الحوامل لاستخدام اللقاح حفاظًا على أنفسهم.

وأوضح ظهير أن طواقم الحصر الوبائي تعمل على سحب عينات عشوائية من المواطنين في كافة أحياء القطاع ضمن عملية منظمة وممنهجة.

وطالب كافة أبناء شعبنا بضرورة إتباع إجراءات السلامة والوقاية، وتكاتف الجهود للقضاء على فايروس كورونا. "الرأي الحكومية"