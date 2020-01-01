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صرف دفعة جديدة من تبرعات "عيلة واحدة" لصالح أسر فقيرة بغزة

السبت 17 أكتوبر 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
صرف دفعة جديدة من تبرعات "عيلة واحدة" لصالح أسر فقيرة بغزة



غزة /سما/

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف دفعة من جديدة من تبرعات مباردة "عيلة واحدة" لصالح أسر فقيرة في قطاع غزة غدًا الأحد عبر فروع بنك البريد.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي: إن سيتم صرف المساعدات لكشف الأسماء الذي تم اعتماده من الوزارة بناءً على المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف، مشيرةً إلى أنه سيتم إبلاغ الأسماء المستفيدة من خلال رسائل نصية.

وتقوم مبادرة "عيلة واحدة" على تبرع عدد من موظفي غزة من مستحقاتهم المالية بشكل اختياري لصالح الأسر الفقيرة بمبلغ 200 شيكل شهريًا عن طريق الدخول على حساباتهم عبر التسجيل الموحد.
 

#التنمية الاجتماعية #قطاع غزة #مبادرة عيلة واحدة #غزة

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