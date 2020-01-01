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نائب محافظ القدس يحذر: الاحتلال يريد تحويل باب الخليل مدخلًا رئيسيًا للبلدة القديمة

السبت 17 أكتوبر 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب محافظ القدس يحذر: الاحتلال يريد تحويل باب الخليل مدخلًا رئيسيًا للبلدة القديمة



القدس المحتلة /سما/

حذر نائب محافظ القدس عبد الله صيام، من نية الاحتلال تحويل باب الخليل مدخلا رئيسيا للبلدة القديمة وجعل باب العامود مدخلا ثانويا.

وقال صيام في حديث إذاعي: إن الاحتلال لا يحتل القدس فحسب وانما يختطفها اختطافا داخليا ويمنع ابناءها من الوصول اليها وهذه سياسة جديدة بات يؤسس لها ويستمر فيها في المستقبل.

وحول المخالفات التي تفرض على المقدسيين قال صيام: إن الاحتلال يحاول اضفاء بعد قانوني على ما يقوم به من عزل للمدينة ويسعى لوضع ذلك في اطار ذرائع جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه على بعد امتار قليلة من البلدة القديمة وفي قلب الاحياء الاستيطانية تختلف الاجراءات بشكل كبير، مؤكدا ان ما يقوم به الاحتلال هدفه تمكين المستوطنين اللذين لم تتوقف اقتحاماتهم للاقصى خلال الأيام الماضية.
 

#القدس #باب الخليل #البلدة القديمة #قوات الاحتلال #تهويد القدس

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