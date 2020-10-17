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الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة لرئيس أذربيجان

السبت 17 أكتوبر 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة لرئيس أذربيجان



وكالات

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برسالة للرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، هنأ فيها الملك سلمان وولي العهد، رئيس أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان وبمزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، قد تجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت موسكو في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين

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