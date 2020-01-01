بلدية نابلس تتهيأ لاستقبال موسم الشتاء

نابلس /سما/

عقدت لجنة الطوارىء في بلدية نابلس، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة، وحضور عضو المجلس البلدي الدكتور ساهر دويكات ورؤساء الدوائر والاقسام ذات العلاقة، تم خلاله مناقشة الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء.

واستمع طبيلة إلى استعدادات فرق الطوارىء وجاهزيتها ومتطلبات الدوائر والأقسام لضمان استعدادها التام لاستقبال المنخفضات الجوية القادمة، وذلك تجنبا لحدوث فيضانات أو حوادث في كافة مناطق المدينة قد توقع الضرر على السكان والمرافق العامة.

كما أكد رئيس البلدية على ضرورة تقديم تقارير باحتياجات ولوازم كافة الدوائر والأقسام من قطع غيار وأعمال صيانة ضرورية وشراء ما يلزم في وقت مبكر خاصة فيما يتعلق بوضع المركبات والآليات وسيارات الحركة لتحقيق الجاهزية التامة.