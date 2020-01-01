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خيبة أمل في الريال من زيدان بسبب انفجار خاميس بالبريميرليج

السبت 17 أكتوبر 2020 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
خيبة أمل في الريال من زيدان بسبب انفجار خاميس بالبريميرليج



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن هناك خيبة أمل كبيرة في ريال مدريد بسبب تألق النجم الكولومبي خاميس رودريجيز بعد رحيله عن النادي وانتقاله إلى صفوف إيفرتون في الصيف المنصرم.

وعانى النجم الكولومبي تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان في الموسم الماضي، وظل حبيساً لدكة البدلاء في معظم المباريات، الأمر الذي دفعه للانتقال إلى إيفرتون للعمل مجدداً مع مدربه المفضل كارلو أنشيلوتي.

ونجح خاميس في التألق بشكل ملفت في مبارياته الأولى بالبريميرليج، حيث أحرز ثلاثة أهداف وصنع اثنين خلال أول 4 مباريات خاضها بقميص إيفرتون، وساعد فريقه بالتربع على الصدارة بالعلامة الكاملة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مسؤولي ريال مدريد يعتقدون أن زيدان لم يحسن إدارة وضع النجم الكولومبي في النادي الملكي، والأمر نفسه ينطبق على جاريث بيل وسيرجيو ريجيلون وداني سيبايوس أيضاً.

وأضاف التقرير أن كارلو أنشيلوتي وضع خاميس في مركزه المفضل كصانع ألعاب حر، ولذلك انفجر سريعاً وقدم مردود طيب، بينما كان زيزو يعتمد عليه بأدوار غير مألوفة على اللاعب، ويطالبه بمهام تكتيكية لا يجيدها، وهذا السبب وراء عدم نجاحه في سانتياجو برنابيو.

وسوف يزداد الضغط على المدرب الفرنسي في حال تألق جاريث بيل مع توتنهام المتوقع أن يشارك للمرة الأولى هذا الموسم يوم غد الأحد، رغم أن النجم الويلزي ربما يكون استثناءً عن القاعدة لأن مستواه كان متدهوراً حتى قبل عودة زيزو.

#زين الدين زيدان #خاميس رودريغز #البريميرليج #الريال #ريال مدريد

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