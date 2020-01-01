نادي الجلاء قد لا يشارك في دوري الممتازة..!

غزة / سما /

أكد إيهاب أبو رمضان رئيس نادي الجلاء, أن فريقه قد لا يشارك في دوري الدرجة الممتازة الموسم القادم 2020-2021.

وقال أبو رمضان لبرنامج "عالم الرياضة" عبر فضائية الأقصى, إن الموسم الجديد سيكون صعبا على الجميع, نظرا لغياب الدعم المادي, مبينا أن تكاليف الظهور في الممتازة لا تقل عن 80-90 ألف دولار في الموسم الواحد.

وأضاف: "الكثير من الأندية تعتمد على منحة الرئيس ومبلغ رعاية الدوري, لسد جزء كبير من التزاماتها المالية تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية, لكن مع عدم وجودها أصبح هناك أزمة مادية خانقة".

وأوضح أن الوضع المادي الصعب والحصاد الاقتصادي على قطاع غزة, ساهم في زيادة الأعباء على جميع المؤسسات بما فيها الرياضية, متمنيا من المسؤولين والقياديين حلّ هذه الأزمة في أسرع وقت.