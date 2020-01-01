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تعليمات خاصة قبل انطلاق الموسم في فلسطين

السبت 17 أكتوبر 2020 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليمات خاصة قبل انطلاق الموسم في فلسطين



رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تعليماته الخاصة بالموسم الكروي الجديد في دوري المحترفين والمحترفين الجزئي.

وفيما يلي تعليمات الموسم الجديد بالضفة المحتلة:

- كشف المباراة 22 لاعبا فقط.

- عدد الإداريين في الدكة 7 أشخاص, و5 في منطقة "vip".

- أطفال الكرات 4 فقط.

- لا يوجد أي نشاط إعلامي.

- المؤتمر الصحفي معلق بعد المباراة.

- تقييد في غرف الغيار بين الشوطين.

- غير مسموح الدخول لغرف الغيار أو استخدام الحمامات.

- في حال وجود إصابات كورونا في أي فريق، إذا كان هناك لغاية 13 لاعبا سليما تُلعب المباراة, وإذا كان عدد الإصابات أكثر من ذلك يعتبر الفريق منسحبا.

- الملاعب المتاحة 3 فقط وهي "دورا" و"الجامعة الأمريكية" و"فيصل الحسيني".

- 5 تبديلات للأندية على 3 مراحل فقط.

- 30 أكتوبر الجاري ينطلق دوري المحترفين.

#فلسطين #دوري المحترفين

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