تعليمات خاصة قبل انطلاق الموسم في فلسطين

رام الله / سما /
كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تعليماته الخاصة بالموسم الكروي الجديد في دوري المحترفين والمحترفين الجزئي.
وفيما يلي تعليمات الموسم الجديد بالضفة المحتلة:
- كشف المباراة 22 لاعبا فقط.
- عدد الإداريين في الدكة 7 أشخاص, و5 في منطقة "vip".
- أطفال الكرات 4 فقط.
- لا يوجد أي نشاط إعلامي.
- المؤتمر الصحفي معلق بعد المباراة.
- تقييد في غرف الغيار بين الشوطين.
- غير مسموح الدخول لغرف الغيار أو استخدام الحمامات.
- في حال وجود إصابات كورونا في أي فريق، إذا كان هناك لغاية 13 لاعبا سليما تُلعب المباراة, وإذا كان عدد الإصابات أكثر من ذلك يعتبر الفريق منسحبا.
- الملاعب المتاحة 3 فقط وهي "دورا" و"الجامعة الأمريكية" و"فيصل الحسيني".
- 5 تبديلات للأندية على 3 مراحل فقط.
- 30 أكتوبر الجاري ينطلق دوري المحترفين.