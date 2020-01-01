مواجهات قوية بافتتاح دوري المحترفين

رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن مواجهات الأسبوع الافتتاحي من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري في 30 أكتوبر الجاري على 3 ملاعب فقط هي فيصل الحسيني, والجامعة الأمريكية, ودورا, وفقا للبروتوكول الصحي المتفق عليه ما بين الاتحاد ووزارة الصحة الفلسطينية.

وفيما يلي مواجهات الأسبوع الأول من دوري المحترفين:

1- مركز بلاطة – مؤسسة البيرة.

2- ترجي وادي النيص – هلال القدس.

3- جبل المكبر – شباب الخليل.

4- طوباس – أهلي الخليل.

5- شباب الأمعري – ثقافي طولكرم.

6- شباب الظاهرية – شباب السموع.