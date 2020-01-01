مواجهات قوية بافتتاح دوري المحترفين

رام الله / سما /
كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن مواجهات الأسبوع الافتتاحي من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.
ومن المقرر أن ينطلق الدوري في 30 أكتوبر الجاري على 3 ملاعب فقط هي فيصل الحسيني, والجامعة الأمريكية, ودورا, وفقا للبروتوكول الصحي المتفق عليه ما بين الاتحاد ووزارة الصحة الفلسطينية.
وفيما يلي مواجهات الأسبوع الأول من دوري المحترفين:
1- مركز بلاطة – مؤسسة البيرة.
2- ترجي وادي النيص – هلال القدس.
3- جبل المكبر – شباب الخليل.
4- طوباس – أهلي الخليل.
5- شباب الأمعري – ثقافي طولكرم.
6- شباب الظاهرية – شباب السموع.