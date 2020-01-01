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الاحتلال يعتدي على المشاركين في فعالية ضد الاستيطان بمسافر يطا جنوب الخليل

السبت 17 أكتوبر 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على المشاركين في فعالية ضد الاستيطان في خربتي "الثعلة" و"ام زيتونة" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن قوات الاحتلال قمعت الفعالية التي أقيمت على الطريق الالتفافي رقم 60 جنوب الخليل، بدعوة من حركة "فتح" اقليم يطا، واعتدت على المشاركين فيها بالضرب والشتم بألفاظ نابية، واحتجزت المسن سليمان الهذالين (75 عاما) لعدة ساعات.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور ، إن هذه الفعالية تأتي رفضا لسياسة الاستيطان، وضم الأراضي لصالح توسيع المستوطنات، والتصدي لمخطط حكومة الاحتلال التي أقرت الاستيلاء على 3600 دونم في خربتي "الثعلة" و"أم زيتونة"، التي تقام على أراضيهما مستوطنات "كرمئيل" و"ماعون" و"حفات ماعون" شرق يطا.

وبين أن الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها تعود ملكيتها لعائلات: داوود، وعوض، وأبو طبيخ، وملش، وأبو صبحه، وشناران، وشريتح، ومر، وابو قبيطة، ورومي وغيرها.

من ناحيتهم، طالب أصحاب الأراضي والمشاركون في الوقفة، شعبنا للتصدي لسياسة الاستيطان والاستيلاء على الاراضي، رافعين علم فلسطين ويافطات كتب عليها شعارات تطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية، ووقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما رددوا هتافات مطالبة بوقف الاستيطان وحمايتهم من المستوطنين المدججين بالسلاح ومن سلطات الاحتلال.

#الاحتلال

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