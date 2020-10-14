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تركي آل الشيخ يشكو عمرو دياب للسفير الصيني بالرياض

السبت 17 أكتوبر 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ يشكو عمرو دياب للسفير الصيني بالرياض



وكالات

شكا رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مازحا الفنان المصري، عمرو دياب، لدى السفير الصيني في الرياض، تشن وي تشينغ.

وكان السفير الصيني في الرياض، تشن وي تشينغ، نشر في البداية تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قال خلالها إنه وجد تفاعلا جميلا بين رجلين لطيفين (تركي آل الشيخ وعمرو دياب) بمناسبة عيد ميلاد الأخير الـ59، وتابع: "أفتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، وموسم الرياض الذي قضيت فيه وقتا مُمتعا مُتأملًا جمال الفن السعودي، وفناني المفضل عمرو دياب الذي أحب أغانيه كثيراً، حتي أن أغنية "وحشتيني" صارت نغمة لجوالي".

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة السفير الصيني في الرياض: "شكرا معالي السفير من ذوق معاليكم وأهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني... بس أنا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب، كل سنة بيصغر في السن".

من جانبه، رد عمرو دياب على شكوى تركي آل الشيخ منه قائلا: "أسعدني جدا تفاعل معالي السفير الصيني ومتابعتك لأغاني وهذا هو دور موسم الرياض للوصول للعالمية، شكرا أبو ناصر وتضع علي عاتقي مسؤولية كبيرة أني أظل كل عام أصغر عن الذي يسبقه".شكا رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مازحا الفنان المصري، عمرو دياب، لدى السفير الصيني في الرياض، تشن وي تشينغ.

وكان السفير الصيني في الرياض، تشن وي تشينغ، نشر في البداية تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قال خلالها إنه وجد تفاعلا جميلا بين رجلين لطيفين (تركي آل الشيخ وعمرو دياب) بمناسبة عيد ميلاد الأخير الـ59، وتابع: "أفتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، وموسم الرياض الذي قضيت فيه وقتا مُمتعا مُتأملًا جمال الفن السعودي، وفناني المفضل عمرو دياب الذي أحب أغانيه كثيراً، حتي أن أغنية "وحشتيني" صارت نغمة لجوالي".

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة السفير الصيني في الرياض: "شكرا معالي السفير من ذوق معاليكم وأهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني... بس أنا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب، كل سنة بيصغر في السن".

من جانبه، رد عمرو دياب على شكوى تركي آل الشيخ منه قائلا: "أسعدني جدا تفاعل معالي السفير الصيني ومتابعتك لأغاني وهذا هو دور موسم الرياض للوصول للعالمية، شكرا أبو ناصر وتضع علي عاتقي مسؤولية كبيرة أني أظل كل عام أصغر عن الذي يسبقه".

#تركي آل الشيخ #عمرو دياب #السفير الصيني #الرياض #السعودية #تشن وي تشينغ #عيد ميلاد #تويتر #مواقع التواصل الاجتماعي

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