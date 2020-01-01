وزارة الصحة: 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و241 حالة تعاف

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم السبت، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي لم تسجل فيها وفيات منذ (52 يوماً).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 156 حالة في المحافظات الشمالية (84 الخليل، 29 جنين، 3 طوباس، 4 سلفيت، 16 طولكرم، 20 نابلس)، إضافة إلى 85 حالة في قطاع غزة.



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (39)، محافظة نابلس (49)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (10)، جنين (12)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (3)، طوباس (1)، طولكرم (36)، قطاع غزة (86)، ضواحي القدس (5).





