يلا شوت: مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 عبر كورة ستار ومنصة يلا شوت الرياضية العربية نقلا عن بي إن سبورت بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

مباراة ليفربول وايفرتون مباشر تعرض عبر العديد من المواقع المتخصصة والقنوات العالمية من ملعب جوديسون بارك لحساب منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول باللغة العربية، صباح اليوم، صورا من ملعب مواجهة اليوم التي ستشهد الصراع على صدارة ترتيب الدوري ضد ايفرتون الذي يقدم أداء مذهلا للغاية هذا الموسم.

ويعود السنغالي ساديو ماني مجددا لتدعيم صفوف ليفربول بعد غياب الأسبوع الأخير جراء إصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع المستوى وتلقيه الخسارة الأكبر منذ عدة مواسم الجولة الماضية.

وأكد ماني في تصريحات له عبر قناة النادي أنه متحمس بشكل كبير كما جميع عناصر الفريق؛ من أجل خوض هذا الديربي، داعيا الجماهير إلى المساندة من منازلهم؛ كي يستعيد الريدز ثقته وقوته من جديد.

وحال تمكن ليفربول من الفوز على ايفرتون، فإنه سيصل إلى النقطة رقم 12 وسيتساوى معه في صدارة جدول الترتيب، وسط صراع قوي جدا من أستون فيلا وليستر سيتي وآرسنال وجميع الأندية.

ويُمكن للمتابعين في الوطن العربي، مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباشر المنتظرة عن طريق بي إن سبورت أو الاشتراك في المواقع الأجنبية المدفوعة لا سيما تلك اللندنية التي تبث بالإنجليزية.