  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سبب وفاة الدكتور علي عبدالله الصغير في الكويت

السبت 17 أكتوبر 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة الدكتور علي عبدالله الصغير في الكويت



الكويت / سما

أعلنت مصادر طبية كويتية، اليوم السبت، عن وفاة الدكتور علي عبدالله الصغير استشاري الوماتيزم في مستشفى مبارك؛ بعد معاناة الفترة الماضية مع مرض فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة دلال الردعان : "انتقل الى رحمة الله أحد خيرة وأوائل الأطباء الكويتيين في تخصص الروماتيزم  د.علي عبدالله_الصغير  بسبب مضاعفات كورونا".

وأضافت الردعان عضو الجمعية الأمريكية للإرشاد، نائب رئيس جمعية علم النفس الكويتية سابقا : "رحم الله الطبيب علي الصغير وغفر له وجعل مثواه الجنة ورزق أهله وأحبابه الصبر والسلوان".

بدوره، كتب المحامي عادل قربان : "فجعت اليوم بوفاة الصديق العزيز الدكتور علي الصغير بسبب كورونا"، معتبرا أن الكويت فقدت أحد رجالها المخلصين وخسرت وزارة الصحة أحد نوابغها الطبية.

من جانبه، قال فهد بن ماهر الشطي في تغريدة عبر تويتر : "انتقل إلى مثواه الأخير الرجل الطيب جدي وأخ جداتي الدكتور علي عبدالله الصغير، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العصر".

وأشارت مصادر محلية إلى أنه سيتم تشييع جثمان الطبيب على الصغير عصر اليوم، ودفنه في مقبرة الصلبيخات وسط إجراءات احترازية مشددة؛ للوقاية من مرض كوفيد 19.

يشار إلى أن الدكتور على عبدالله الصغير من أوائل الأطباء في الكويت الذي تخصص في مجال الروماتيزم، إذ خدم لسنوات طويلة في المستشفيات الحكومية قبل إصابته بالفيروس.

#علي عبدالله الصغير #الكويت #وفاة علي الصغير #وفاة طبيب كويتي #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل مثيرة حول عملية الشهيد نعالوة وملاحقته

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

ترامب: لست أشهر شخص في العالم وهذا الرجل يتصدر بفارق كبير!

يلقونهم كالكلاب في الشوارع.. هآرتس: إسرائيل رفضت غالبية طلبات الإقامة لفلسطينيين عملاء خانوا قضيتهم

اسعار العملات مقابل الشيكل

قصر هند القحطاني الجديد يتصدر مواقع التواصل (شاهد)

العاروري: رفضنا حواراً مع الادارة الامريكية حول صفقة القرن.. ولا قرار بخصوص القائمة المشتركة في الانتخابات

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و241 حالة تعاف

البرهان

كاتبة سودانية تكشف المستور عن تطبيع بلادها مع إسرائيل

مسجد في غزة

الأوقاف بغزة تتحدث عن موسم العمرة وإعادة فتح المساجد ..

الصحة: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 85 حالة تعافٍ في قطاع غزة

الجزائر تستعد لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية