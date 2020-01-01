سبب وفاة الدكتور علي عبدالله الصغير في الكويت

الكويت / سما

أعلنت مصادر طبية كويتية، اليوم السبت، عن وفاة الدكتور علي عبدالله الصغير استشاري الوماتيزم في مستشفى مبارك؛ بعد معاناة الفترة الماضية مع مرض فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة دلال الردعان : "انتقل الى رحمة الله أحد خيرة وأوائل الأطباء الكويتيين في تخصص الروماتيزم د.علي عبدالله_الصغير بسبب مضاعفات كورونا".

وأضافت الردعان عضو الجمعية الأمريكية للإرشاد، نائب رئيس جمعية علم النفس الكويتية سابقا : "رحم الله الطبيب علي الصغير وغفر له وجعل مثواه الجنة ورزق أهله وأحبابه الصبر والسلوان".

بدوره، كتب المحامي عادل قربان : "فجعت اليوم بوفاة الصديق العزيز الدكتور علي الصغير بسبب كورونا"، معتبرا أن الكويت فقدت أحد رجالها المخلصين وخسرت وزارة الصحة أحد نوابغها الطبية.

من جانبه، قال فهد بن ماهر الشطي في تغريدة عبر تويتر : "انتقل إلى مثواه الأخير الرجل الطيب جدي وأخ جداتي الدكتور علي عبدالله الصغير، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العصر".

وأشارت مصادر محلية إلى أنه سيتم تشييع جثمان الطبيب على الصغير عصر اليوم، ودفنه في مقبرة الصلبيخات وسط إجراءات احترازية مشددة؛ للوقاية من مرض كوفيد 19.

يشار إلى أن الدكتور على عبدالله الصغير من أوائل الأطباء في الكويت الذي تخصص في مجال الروماتيزم، إذ خدم لسنوات طويلة في المستشفيات الحكومية قبل إصابته بالفيروس.