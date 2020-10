الرئيس ترامب ساخرا: سأغادر البلاد إن انهزمت أمام "أسوأ" مرشح في تاريخ الرئاسات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، ساخرا أمام جمهوره خلال تجمع في إطار حملته الانتخابية في ولاية جورجيا، إنه قد يغادر البلاد في حال انهزامه أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ووصف منافسه بايدن بـ: "أسوأ مرشح" في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قال: "التنافس مع أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط"، وأضاف: "هل تتصورون لو انهزمت؟ طوال كل حياتي – ماذا سأفعل؟ سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة".

وبما أن ترامب لن يكون سعيدا بمثل هذه الخسارة في حال وقوعها، حسب ما أعلنه أمام أنصاره، فإنه كما أكد ساخرا "ربما يتعين عليّ مغادرة البلاد، لا أدري".

