زوجة الأسير الأخرس: قلقون على حياته وأخشى أن أفقده في أي ساعة

رام الله / سما /

قالت "أم إسلام" زوجة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الثالث والثمانين على التوالي، اليوم السبت، إن الوضع الصحي لزوجها آخذ بالتدهور "من أسوأ إلى أسوأ باستمرار".

وذكرت "أم إسلام" لإذاعة القدس أن زوجها الأسير ماهر يعاني من آلام على الصدر والمعدة وصداع مستمر في الرأس وهزال وضعف شديد في الجسم، موضحة أنه لا يتناول سوى الماء.

وأضافت : "زوجي منذ بدء الإضراب عن الطعام لم يتناول سوى الماء فقط (..) نشعر بالقلق والخوف الحقيقي على حياته كون وضعه الصحي يتدهور، وأخشى أن أفقده في أي ساعة".

وأشارت إلى أن كافة التدخلات الدولية لم تفضِ حتى اللحظة إلى أي نتيجة على أرض الواقع لإنهاء معاناة زوجها، منوهة إلى عدم وجود مبادرات من أي جهة كانت للإفراج عن الأسير ماهر.

وأوضحت أن الاحتلال يبرر عدم الإفراج عن زوجها بوضعه داخل مستشفى كابلان؛ لتلقي العلاج اللازم "وهو قرار جائر ويتلاعب فيه بحياة زوجي".

ولفتت إلى وجود مستشفيات في الضفة على مستوى عالٍ وبالإمكان نقل زوجها إلى إحداها، مبينة أن زوجها يتمتع بمعنويات عالية وصلبة "وسيخرج منتصرًا حرًا قريبا بإذن الله".

وختمت زوجة الأسير ماهر الأخرس حديثها، قائلة : "دائما يردد أنا همي القدس والأقصى والأسرى وأضرب من أجل الأسرى كافة لإلغاء الاعتقال الإداري".