الأوقاف بغزة تتحدث عن موسم العمرة وإعادة فتح المساجد ..

تحدث عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم السبت، عن موسم العمرة الجديد، وقرار إعادة فتح المساجد في غزة والشمال.
وقال الأغا لإذاعة القدس المحلية : "نتحرك بالشراكة بين وزارة الأوقاف في غزة ورام الله فيما يتعلق بموسم العمرة وهو قيد الدراسة والمداولة لاتخاذ موقف".
وذكر الأغا أن هناك قرار بإعادة فتح المساجد في غزة والشمال باستثناء التركمان وبيت حانون، لافتا إلى أن وزارته ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة، عن إغلاق مساجد متواجدة في التركمان.
وأضاف أن القرار برمته في كل محافظات قطاع غزة موقوت ويخضع للتقييم المستمر من زاويتين الأولى حالة انتشار الوباء، وثانيا مدى حالة الالتزام من قبل المواطنين.
وتابع إنه منذ البدء بمواجهة مواجهة كورونا كانت بيوت الله بعيدة عن الإصابات بسبب التزام المصلين، داعيا المصلين إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لضمان فتح المساجد.
وأشار وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى أنه تم إغلاق عدد من المساجد في الوسطى وجنوب القطاع بسبب عدم التزام المصلين بالإجراءات الوقائية وظهور حالات مصابة.
وأوضح الأغا أنه سيتم في المرحلة القادمة، التركيز على المساجد المركزية في كافة المحافظات لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية كونها تجمع كافة المصلين من المحافظة نفسها.