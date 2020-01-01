الأوقاف بغزة تتحدث عن موسم العمرة وإعادة فتح المساجد ..

غزة / سما /

تحدث عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم السبت، عن موسم العمرة الجديد، وقرار إعادة فتح المساجد في غزة والشمال.

وقال الأغا لإذاعة القدس المحلية : "نتحرك بالشراكة بين وزارة الأوقاف في غزة ورام الله فيما يتعلق بموسم العمرة وهو قيد الدراسة والمداولة لاتخاذ موقف".

وذكر الأغا أن هناك قرار بإعادة فتح المساجد في غزة والشمال باستثناء التركمان وبيت حانون، لافتا إلى أن وزارته ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة، عن إغلاق مساجد متواجدة في التركمان.

وأضاف أن القرار برمته في كل محافظات قطاع غزة موقوت ويخضع للتقييم المستمر من زاويتين الأولى حالة انتشار الوباء، وثانيا مدى حالة الالتزام من قبل المواطنين.

وتابع إنه منذ البدء بمواجهة مواجهة كورونا كانت بيوت الله بعيدة عن الإصابات بسبب التزام المصلين، داعيا المصلين إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لضمان فتح المساجد.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى أنه تم إغلاق عدد من المساجد في الوسطى وجنوب القطاع بسبب عدم التزام المصلين بالإجراءات الوقائية وظهور حالات مصابة.

وأوضح الأغا أنه سيتم في المرحلة القادمة، التركيز على المساجد المركزية في كافة المحافظات لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية كونها تجمع كافة المصلين من المحافظة نفسها.