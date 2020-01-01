رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم السبت، على إدانة القوى الأوروبية الكبرى مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيب الرئاسة الفلسطينية بهذا الموقف.

كما تناولت مواصلة الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 83 على التوالي، في ظل تدهور حاد في حالته الصحية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئاسة: الموقف الأوروبي يؤكد بطلان ما تقوم به اسرائيل ومخالفته لجميع القرارات الدولية

لليوم الـ 83 ... الأسير الأخرس يواصل صموده بأمعائه الخاوية

الاحتلال يقمع مسيرات سلمية بالضفة ويجرح العشرات في برقة وكفر قدوم والخليل

54% من الإسرائيليين يريدون تنحي نتنياهو

وفاة و397 إصابة جديدة بـ "كورونا"

المجلس الوطني يدعو الجنائية الدولية للإسراع بفتح تحقيق جنائي في جرائم الاستيطان المستمرة

سيناتور جمهوري: ترمب قائد سيئ وأخشى من حمام دم في مجلس الشيوخ بالنسبة للجمهوريين

السباق نحو البيت الأبيض يصل شوارع تل أبيب

عالمة الأوبئة لدى "الصحة العالمية" في عين "عاصفة كوفيد"

حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 1,1 مليون في العالم

الولايات المتحدة تسجل عجزا ماليا غير مسبوق بسبب الأزمة الوبائية

"الأيام":

خمس دول أوروبية كبرى تدين الاستيطان: لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967

"كورونا": وفاة مواطن، ورصد 397 إصابة وانخفاض طفيف في نسبة الإصابات النشطة

16 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

إصابة خمسة مواطنين بالرصاص في مواجهات الجمعة مستوطنون يحرقون أشجار زيتون ويقيمون بؤرة جديدة

للجمعة الرابعة.. الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول إلى "الأقصى" لأداء الصلاة

بلدية الاحتلال تبحث مع مستثمرين إماراتيين تمويل مشروع تهويدي في وادي الجوز بالقدس

إسرائيل: 7 وفيات و1613 إصابة جديدة بـ"كورونا"

رجل أعمال سوداني ينظم رحلة إلى إسرائيل "لكسر الحاجز النفسي" وتسريع التطبيع

إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقاً مؤقتًا" لإقامة علاقات دبلوماسية

شركة أميركية تنوي طلب ترخيص للقاح الشهر القادم

"القدس":

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 83 على التوالي

5 إصابات برصاص الاحتلال وعشرات بالاختناق خلال قمع فعاليات في الضفة

وفاة 397 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

المشاورات مستمرة لعقد الاجتماع الثاني لأمناء الفصائل

إسرائيل تسعى لهدنة طويلة الأمد مع غزة بوساطة قطرية

إسرائيل والبحرين توقعان غداً "اتفاقاً" مؤقتاً لإقامة "علاقات سلام دبلوماسية"

المجلس الوطني يدعو "الجنائية" الدولية للإسراع بفتح تحقيق حول الاستيطان في فلسطين

20 حالة وفاة و1885 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال أقل من 24 ساعة

توقيف جميع المتورطين بجريمة الزرقاء