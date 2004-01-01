  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أمريكا تنفذ أول حكم إعدام بحق امرأة لأول مرة منذ 70 عاما .

السبت 17 أكتوبر 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تنفذ أول حكم إعدام بحق امرأة لأول مرة منذ 70 عاما .



وكالات

قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إنها حددت يوم الثامن من ديسمبر من أجل تنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.


وذكرت الوزارة في بيان، أن ليزا مونتغومري، المدانة بخنق امرأة حبلى في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في إصلاحية "تيرهوت" بولاية إنديانا.

ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.

وفي الوقت نفسه، جرى تحديد العاشر من ديسمبر المقبل من أجل إعدام براندون برنارد الذي قتل وزيرين في سنة 1999.

وبعد تطبيق الحكمين الفيدراليين، سيكونان الإعدامين الثامن والتاسع في غضون عشرين سنة كاملة، حسبما ذكرت "رويترز".

وأعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تطبيق عقوبة الإعدام الفيدرالية بعد توقف من 17 عاما، وتم الاستئناف بعد السماح بالتنفيذ عن طريق عن حقنة قاتلة، فيما كان يعتمد سابقا على مادة من ثلاث مكونات.


ولم تلغ الولايات المتحدة عقوبة الإعدام حتى اليوم، ويتم تنفيذ الحكم حين يصدر عن محاكم فيدرالية.

#أمريكا #عقوبة الاعدام #امرأة #محكمة مدنية #ولاية ميزوري #رويترز #دونالد ترامب #حقنة قاتلة #محاكم فيدرالية

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل مثيرة حول عملية الشهيد نعالوة وملاحقته

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

ترامب: لست أشهر شخص في العالم وهذا الرجل يتصدر بفارق كبير!

يلقونهم كالكلاب في الشوارع.. هآرتس: إسرائيل رفضت غالبية طلبات الإقامة لفلسطينيين عملاء خانوا قضيتهم

العاروري: رفضنا حواراً مع الادارة الامريكية حول صفقة القرن.. ولا قرار بخصوص القائمة المشتركة في الانتخابات

قصر هند القحطاني الجديد يتصدر مواقع التواصل (شاهد)

فيديو : قصة خالد يوسف عنتيل الكومبارس

الأخبار الرئيسية

البرهان

كاتبة سودانية تكشف المستور عن تطبيع بلادها مع إسرائيل

مسجد في غزة

الأوقاف بغزة تتحدث عن موسم العمرة وإعادة فتح المساجد ..

الصحة: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 85 حالة تعافٍ في قطاع غزة

الجزائر تستعد لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية

تقدير إسرائيلي : أداء الجيش المتواضع يمنع عملية كبيرة بغزة