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"سناب شات" يواكب "إنستغرام" و"تيك توك".. ويكشف عن ميزة جديدة

السبت 17 أكتوبر 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سناب شات" يواكب "إنستغرام" و"تيك توك".. ويكشف عن ميزة جديدة



وكالات

كشف تطبيق "سناب شات" عن ميزة جديدة منافسة لكل من "إنستغرام" و"تيك توك"، لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS.


وذكر التطبيق في مدونة عبر الإنترنت أن مستخدمي "سناب شات" على الأجهزة العاملة بنظام iOS سيتمكنون من إضافة مقاطع موسيقية إلى اللقطات التي يقومون بتصويرها ونشرها.

ولم يكشف التطبيق عن موعد توفير هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" حسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية.

وكانت الميزة متوفرة للمستخدمين في نيوزيلندا وأستراليا، وقالت الشركة في شهر أغسطس، إنها ستجلب الموسيقى إلى المزيد من البلدان هذا الخريف.

وفي حال تلقي شخص ما فيديو مع صوت، فيمكنه التمرير لعرض صورة الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان.

كما يمكنه أيضا الضغط على رابط "تشغيل الأغنية" للاستماع إلى الأغنية الكاملة عبر منصات البث الأخرى، ومن ضمنها "سبوتيفاي" و"أبل ميوزك" و"ساوند كلاود".

وتغطي صفقات الترخيص الخاصة بالتطبيق أغاني من مجموعة "وارنر ميوزيك" و"يونيفرسال ميوزيك" و"وارنر تشابيل ميوزيك" و"بي إم جي ميوزيك" وغيرها.

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