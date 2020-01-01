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حرب كلامية بين رونالدو ووزير الرياضة الإيطالي

السبت 17 أكتوبر 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حرب كلامية بين رونالدو ووزير الرياضة الإيطالي



وكالات

نشب خلاف علني بين كريستيانو رونالدو ووزير الرياضة الإيطالي اليوم الجمعة، بعد أن اتهم كل منهما الآخر بشكل غير مباشر بالكذب بشأن ما إذا كان النجم البرتغالي قد انتهك القواعد الصحية.

وقال وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا أمس الخميس، إن مهاجم يوفنتوس ربما يكون قد انتهك القواعد الصحية بعودته إلى إيطاليا عقب إصابته بالعدوى في البرتغال في وقت سابق هذا الأسبوع.


وقال رونالدو على "إنستغرام" من منزله في تورينو حيث يعزل نفسه رغم عدم ظهور أي أعراض عليه: "قال أحد السادة هنا في إيطاليا لن أذكر اسمه إنني لم التزم بالقواعد وهذا محض افتراء. لقد اتبعت جميع البروتوكولات وسأواصل اتباعها وضميري مرتاح .. كل ما فعلته كان مصرحا به".

وأضاف: "قالوا إنني انتهكت القانون الإيطالي .. كلها أكاذيب. لقد فعلت كل شيء بشكل صحيح. لقد فعلنا كل شيء بالطريقة الصحيحة تركنا منتخب البرتغال في الإسعاف الطائر ووصلنا إلى تورينو ولم أخالط أي شخص".

وأصيب رونالدو (35 عاما) بفيروس "كوفيد-19" يوم الثلاثاء خلال وجوده مع منتخب البرتغال وعاد بطائرة خاصة إلى إيطاليا في اليوم التالي.

ورد عليه سبادافورا في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية، قائلا: "شهرة ومهارة بعض اللاعبين لا تبرر الغطرسة وعدم احترام المؤسسات والكذب.

وأضاف: "على العكس فكلما كنت مشهورا يجب أن تشعر بمسؤولية التفكير قبل التحدث وأن تكون قدوة حسنة للآخرين. لن أستمر في هذا الحديث إلى الأبد. لن أتحدث عن هذا الأمر ثانية وأكرر تمنياتي بالشفاء العاجل لكل المصابين بالعدوى".

وكان وزير الرياضة قال ردا على سؤال خلال مقابلة إذاعية إذا كان رونالدو قد انتهك القواعد الصحية "نعم أعتقد ذلك ما لم يكن قد حصل على تصريح من السلطات الصحية المختصة".

وأوضح في مؤتمر صحفي: "عليكم الاتصال بوزارتي الصحة والداخلية لمعرفة ما الذي تم انتهاكه".

وقال يوفنتوس يوم الأربعاء إن رونالدو عاد على متن رحلة طبية: "وافقت عليها الجهات الصحية المختصة".

وخاض رونالدو مباراة ودية أمام إسبانيا ومواجهة في دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا قبل إصابته بفيروس كورونا، ليغيب عن مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه السويدي (3-0) يوم الأربعاء الماضي.

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