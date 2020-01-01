"فيروس كورونا" يحصد مليوناً و100 ألف ضحية في العالم

وكالات

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من 1,1 مليون شخص حول العالم، وذلك وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس انطلاقا من مصادر رسمية، الجمعة.

وأوضحت الوكالة الفرنسية، أنه في المجمل، سُجلت وفاة 1.100.056 شخصا بفيروسكورونا، من أصل 38.997.267 إصابة مثبتة.

ويلاحظ أن نحو وفاة واحدة من أصل خمسة سجلت فيالولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم، مع تسجيلها 217.798 وفاة و7.985.356 إصابة.

وفي المرتبة الثانية جاءتالبرازيل، مع 152.460 وفاة و5.169.386 إصابة، ثم الهند (112.161 وفاة و7.370.468 إصابة)، فالمكسيك (85.285 وفاة و834.910 إصابات)، والمملكة المتحدة (43.293 وفاة و673.622 إصابة).

يذكر أنه تم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في أنحاء العالم يوم الخميسوحده، وهو رقم قياسي، وفقا لإحصاء أعدته الوكالة الفرنسية.