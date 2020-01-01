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رونالدو في رسالة موجهة لـ"أخيه حبيب": سيفوز إن شاء الله

السبت 17 أكتوبر 2020 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو في رسالة موجهة لـ"أخيه حبيب": سيفوز إن شاء الله



وكالات

توقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فوز البطل الروسي حبيب نورمحمدوف على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم 24 أكتوبر الجاري، ضمن دورة "UFC 254" للفنون القتالية المختلطة.

وقال رونالدو في بث مباشر عبر موقع "إنستغرام": "حبيب سيفوز، إنه أخي، إن شاء الله".

وينتظر عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة بفارق الصبر النزال المرتقب بين البطلين يوم 24 أكتوبر الجاري، في "جزيرة القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويحتفظ حبيب نورمحمدوف (32 عاما) بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

بينما يحمل غايتجي، البالغ من العمر 31 عاما، حزام البطل المؤقت للوزن الخفيف، الذي توج به على حساب مواطنه توني فيرغسون إثر فوزه عليه بالضربة الفنية القاضية، في النزال الرئيسي لدورة "UFC 249"، في مايو الماضي، بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، ليحقق بذلك انتصاره الـ22 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

#كريستيانو رونالدو #حبيب نورمحمدوف #رياضة

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