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حماس: المصادقة على بناء وحدات استيطانية تم نتيجة لاتفاقيات التطبيع

الجمعة 16 أكتوبر 2020 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المصادقة على بناء وحدات استيطانية تم نتيجة لاتفاقيات التطبيع



غزة / سما /

 قال حازم قاسم ذكر الناطق باسم حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، إن مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، يأتي نتيجة وبتشجيع من اتفاقيات التطبيع العربي مع الاحتلال.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي له وزعه مكتبه، حذرنا من اتفاقيات التطبيع مرارًا بأنها تشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، معتبرًا قرار الاحتلال بأنه يأتي استمرارًا للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الاستيطان بمثابة تأكيد على الأطماع التوسعية والسلوك الاستيطاني الملازم للاحتلال، وهو يعبر عن حالة التبجح غير المسبوقة التي يتحرك بها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بعد توقيع اتفاقيات التطبيع.

وقال الناطق باسم حماس "إن زيادة وتيرة الاستيطان يأتي نتاج خطاب سياسي وإعلامي لدى بعض الأطراف العربية التي تحاول أن تُبرأ الاحتلال وتجرم الفلسطيني حتى تبرر تطبيعها".

وأضاف "القرار يأتي تكذيبًا لكل ادعاءات الدول التي وقعت على اتفاق تطبيع بأن التطبيع يشمل وقف الاستيطان، هذا القرار تطبيق ميداني تدريجي لمخطط الضم الاستعماري".

#حازم قاسم #حماس #استيطان

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