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الصحة العالمية: سجلنا ارتفاعات لمؤشر الإصابات بكورونا في 80% من دول أوروبا

الجمعة 16 أكتوبر 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: سجلنا ارتفاعات لمؤشر الإصابات بكورونا في 80% من دول أوروبا



جنيف /سما/

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها سجلت ارتفاعات لمؤشر الإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في 80% من دول أوروبا.

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، المتخصصة في علم الأوبئة، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نرى ارتفاعا في عدد الإصابات بـCOVID-19 في 80% من دول أوروبا وهناك 37 منطقة في 13 دولة نتابع فيها الأوضاع". وفق روسيا اليوم

وسجلت مجموعة دول أوروبية مؤخرا زيادات قياسية لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا خاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك، وعلى الرغم من ذلك إلا أن معدل الوفيات جراء الجائحة أقل بكثر مما كان عليه خلال ذروة التفشي في الربيع الماضي.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية مع ذلك أن هناك مؤشرات متعددة تدل على غياب أي موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا.

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