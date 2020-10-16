صحفي اسرائيلي يزعم: لبنان بحاجة إلى إسرائيل.. ولولا حزب الله لصعد على متن قطار السلام

القدس المحتلة / سما /

زعم الصحفي الإسرائيلي تسفي يحزكئيلي الخبير بالشرق الأوسط، أنه "لولا حزب الله، لصعد لبنان على متن قطار السلام، الذي تحرك في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

ورأى يحزكئيلي في حديث إذاعي الجمعة، أن "لبنان بحاجة إلى إسرائيل، شأنه شأن جميع الدول التي طبّعت العلاقات مؤخرا"، وتساءل قائلا "لماذا يخوض لبنان إذن محادثات لترسيم الحدود مع إسرائيل؟ لماذا قالوا نعم للوسيط الأميركي، بعد 30 عاما من رفض التحدث مع إسرائيل؟"، ثم أجاب نفسه بالقول، "لأنهم بحاجة لإسرائيل، لأن اقتصادهم ينهار بسبب نصر الله، ووقوع انفجار مرفأ بيروت بسبب نصر الله، وكورونا ينتشر ولا يمكن السيطرة عليه، بسبب الفراغ الحكومي، بسبب نصر الله". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وتابع "كل هذه الأمور تقود اللبنانيين إلى القول: 'علينا أن نقف على قدمينا، فلنتحول إلى إسرائيل'"، وعلّق قائلا" إنه رائع، إنه تاريخي".

وأوضح يحزكئيلي أن نصر الله يدرك، أنه إذا استمر في خنق اللبنانيين اقتصاديًا أيضًا، فإن ذلك سينقلب عليه في النهاية.