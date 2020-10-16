الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية و1613 إصابة بـ24 ساعة

القدس المحتلة / سما /

توفي 7 أشخاص متأثّرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منذ منتصف الليلة الماضية.

وسُجِّلت 1613 إصابة جديدة بالفيروس، في الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ما أوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات الحرجة بالفيروس في البلاد، وصل إلى 714، مُشيرة إلى أن 244 من بينهم، يخضعون للعلاج بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وارتفع عدد الوفيات تأثّرا بالفيروس، إلى 2141.

وأمس، الخميس، صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) على المرحلة الأولى من تخفيف الإغلاق المفروض، بدءًا من الأحد المقبل، وتتضمّن فتح أماكن العمل التي لا تستقبل جمهورًا، روضات الأطفال حتى 6 سنوات، عمل مطاعم بمنظومة "تيك أوي" (سفري)؛ إلغاء تقييدات الخروج من المنزل إلى 1000 متر، والسماح بالزيارات المنزلية.

كما تقرّر فتح شواطئ البحر والمحميّات الطبيعية، وتخفيف القيود المفروضة على التجمّع، لتسمح بتجمّع حتى 20 شخصًا في الأماكن المفتوحة، و10 أشخاص في الأماكن المغلقة.

لكنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، حذّر من أنّ ارتفاع أعداد المصابين من جديد سيؤدي إلى إعادة دراسة التسهيلات في نهاية الأسبوع، بينما رفضت وزارة الصحّة فتح صالونات الحلاقة والمدارس الابتدائيّة في هذه المرحلة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحّة ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة أنّ اللجنة الوزارية الخاصة بإعلان المناطق الحمراء ستجتمع مساء السبت للبحث في استمرار الإغلاق المفروض على البلدات الحمراء.

وكان "كابينيت" كورونا" قرّر تمديد الإغلاق حتى يوم الأحد المقبل، إلا أن المعطيات الأخيرة بانخفاض أعداد المصابين الجدد إلى ما دون 2000 مصاب يوميًا بالإضافة إلى "تمرّد" أصحاب المتاجر تدفع باتجاه تخفيف التقييدات.