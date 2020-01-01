  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التميمي: منع الاحتلال دخول موظفين من المفوضية السامية للأرض المحتلة يعتبر تحديا للأمم المتحدة

الجمعة 16 أكتوبر 2020 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
التميمي: منع الاحتلال دخول موظفين من المفوضية السامية للأرض المحتلة يعتبر تحديا للأمم المتحدة



رام الله /سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم السماح لموظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، العودة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، يعتبر تحديا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية.

 وأضاف التميمي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "إن حكومة الاحتلال رفضت عودة 9 موظفين من أصل 12 موظفا للعمل في الأرض المحتلة بهدف تقييد عمل المفوضية ومنعها من القيام بمهامها التي تتعلق بحقوق الإنسان، ومنع رصد الانتهاكات والجرائم التي تمارسها بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم تجاه خروج الاحتلال العنصري عن القانون الدولي والتمرد عليه بدعم أميركي وغطاء من دول التطبيع".

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت خلال الأيام الماضية إصدار تصاريح إقامة لموظفين تابعين للأمم المتحدة، ما اضطر عدد منهم إلى المغادرة، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت.

وقالت الصحيفة إنه جرى إيقاف إصدار تصاريح إقامة لممثّلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث غادر مدينة القدس المحتلة مدير مكتب المجلس جيمس هينان و9 آخرين من أصل 12 ممثلا، ولم يتبق غير 3 ستنتهي إقاماتهم خلال الأشهر المقبلة.

#اللجنة التنفيذية #منظمة التحرير #الامم المتحدة #حكومة الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 5 الخامسة

شاهد: تسريب صورة الزين القحطاني على سناب شات

شاهد نت .. برنامج ذا فويس سينيور الحلقة 2 الثانية

تفاصيل مثيرة كشفها "إيلان" :شارون كان يسأل يوميا عن الكرمي و العياش كان متدينًا جدا وغيورًا بجنون ولن يأتي مثله

رهط : العثور على جثة مواطن من قطاع غزة داخل محل تجاري

قطر وإسرائيل تناقشان برنامج مساعدات كبير لغزة للتوصل لتهدئة طويلة مع حماس

بعد قرار إسرائيلي بمنع دخوله فلسطين.. Mbc تحذف "علي الكوفية" لمحمد عساف..

الأخبار الرئيسية

درور شالوم: أمور مشتركة كثيرة تجمعنا مع الايرانيين.. وفي حال المواجهة مع لبنان ستكون حرب إقليمية!

الأوقاف بغزة تُقرر فتح مساجد محافظتي غزة والشمال اعتبارا من فجر يوم الأحد

عملاء

يلقونهم كالكلاب في الشوارع.. هآرتس: إسرائيل رفضت غالبية طلبات الإقامة لفلسطينيين عملاء خانوا قضيتهم

نتنياهو يكشف عن محادثات مع دولة إقليمية للمرة الأولى وسبب "تغير موقف العرب"

غانتس

"ملف التعويضات".. إخفاقات إسرائيل تعرقل حصولها على أسلحة أميركية متطورة