الامن بفض حفلي زفاف ويغلق قاعة افراح في جنين

جنين /سما/

فضّت الشرطة حفلي زفاف واغلقت قاعة للافراح في محافظة جنين ، وذلك لمخالفتهم التعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من انتشار فيروس (كورونا) .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة ، حول إقامة حفلات زفاف في محافظة جنين ، تحركت قوة من الشرطة تساندها الاجهزة الامنية إلى مكان اقامتها وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها كما اغلقت قاعة افراح حسب الأصول .

وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي وسبل الوقاية حفاظا على سلامتهم .