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الامن بفض حفلي زفاف ويغلق قاعة افراح في جنين

الجمعة 16 أكتوبر 2020 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامن بفض حفلي زفاف ويغلق قاعة افراح في جنين



جنين /سما/

 فضّت الشرطة حفلي زفاف واغلقت قاعة للافراح في محافظة جنين ، وذلك لمخالفتهم التعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من انتشار فيروس (كورونا) .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة ، حول إقامة حفلات زفاف في محافظة جنين ، تحركت قوة من الشرطة تساندها الاجهزة الامنية إلى مكان اقامتها وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها كما اغلقت قاعة افراح حسب الأصول .

وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي وسبل الوقاية حفاظا على سلامتهم .

#الشرطة #فيروس كورونا

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