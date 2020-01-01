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"الداخلية": كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية

الجمعة 16 أكتوبر 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الداخلية": كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية



رام الله /سما/

 أكدت وزارة الداخلية ،أن كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية، بما فيها فتح قاعات الأفراح، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشددت في بيان لها، مساء اليوم، على أنها ستكثّف جهودها لمتابعة الأشخاص المخالفين.

وأكد الناطق باسم الوزارة العميد غسان نمر ، أن الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة التزام المواطنين والمؤسسات بالبروتوكولات الطبية، ستتعامل بكل جدية وحزم في تطبيق القانون الذي يحظر التجمهر أو إقامة التجمعات.

وأهابت "الداخلية" بالمواطنين الالتزام بقرار عدم عقد التجمعات، والالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.

#وزارة الداخلية #منع التجمعات #فيروس كورونا #فلسطين

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