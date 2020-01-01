الاحتلال يعزل المسجد الأقصى وتحرم الالاف من الوصول اليه

القدس المحتلة / سما /

عزلت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، القدس القديمة والمسجد الأقصى، للأسبوع الرابع على التوالي، وحرمت الآلاف من المصلين الوصول إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة فيه، ضمن إجراءات وقائية وإغلاق عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانتشرت فرق من القوات الخاصة والشرطة والضباط في شوارع القدس المحاذية لشوارع البلدة القديمة، ونصبت حواجزها على أبواب البلدة والأقصى، كما عليها وضعت السواتر الحديدية.

وحررت شرطة الاحتلال هويات الوافدين إلى البلدة القديمة والأقصى ومنعت الدخول إليها، وسمحت فقط لسكانها بالدخول والوصول إلى الأقصى والصلاة فيه.

واشتكى العشرات من المصلين تحرير مخالفات مالية لهم بقيمة 500 شيكل بحجة "مخالفة إجراءات الوقاية بتجاوز المسافة المسموح بها".

وعلى أبواب البلدة القديمة، أدى مصلون صلاة الجمعة، بعد منعهم من الدخول إلى الأقصى، مؤكدين على حقهم الوصول إلى الأقصى وأداء الصلاة فيه، وقال الشاب أحمد :" أعيش خارج البلدة القديمة في أحد الشوارع المحاذية لها ، لا أبعد عن الأقصى مسافة 700 مترا، ورغم ذلك امنع من الدخول والصلاة في الأقصى للجمعة الرابعة على التوالي، نحن نحافظ على مسجدنا ونتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسنا ولنبقى داخل المسجد."

أما المسجد الأقصى المبارك، فقد خلى من المصلين وبدت مصلياته وساحاته خالية، باستثناء أهالي البلدة القديمة وموظفي الأوقاف الإسلامية.

وقدرت الأوقاف الإسلامية عدد المصلين اليوم ب 1500 مصل.