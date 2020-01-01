شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تفاصيل الخارطة الوبائية لانتشار فيروس كورونا بالقطاع، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح الجمعة، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة في صفوف المصابين.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 1853 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفايروس في القطاع منذ آذار/ مارس الماضي 4440، منهم 1762 حالة نشطة، و2652 من المتعافين، و26 حالة وفاة.





