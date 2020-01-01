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محافظة قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 16 أكتوبر 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا



قلقيلية /سما/

افادت محافظة قلقيلية، بأنه تم تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، لافتة إلى أن جميعها من المخالطين.

وأشارت المحافظة في تقرير نشرته على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن من بين الاصابات، خمس حالات في مدينة قلقيلية، وسبع حالات في بلدة جيوس، وحالة في كل من عزون وحجة وكفر زيباد.

في السياق، أوضحت المحافظة في تقريرها، أن عدد حالات التعافي من الفيروس، وصل الى 49 حالة، لافتا إلى أن مجموعة الحالة النشطة حتى اليوم 193 إصابة.

وأكدت أن اجمالي الاصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة، 1813 إصابة، وعدد الوفيات 19 حالة، وعدد حالات التعافي 1601 حالة.

#محافظة قلقيلية #فيروس كورونا #اصابات

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