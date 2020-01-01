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فلسطين تشارك باجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية

الجمعة 16 أكتوبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك باجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية



تونس /سما/

شاركت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، باجتماع استثنائي للجنة الدائمة للثقافة العربية، الافتراضي، والذي بحثت خلاله تحديث الخطة الشاملة للثقافة العربية.

وأكد ممثل فلسطين، وكيل وزارة الثقافة جاد عزت الغزاوي، رفض فلسطين لكافة أشكال التطبيع، لا سيما الثقافي، معتبراً أن هذا الاجتماع يأتي في ظروفٍ استثنائية يعيشُها العالم العربي في ظلّ تفاقم ظاهرة التّطبيع التي تهدد وحدة الثقافة العربية، وتزعزع بناء الهوية.

أضاف الغزاوي أن هذا التطبيع لا يعبّر عن إرادة الشّعوب، مؤكداً على أنّ قبول الرواية الاسرائيلية حول فلسطين والقدس والمقدسات يعني انكار الرواية العربية والحق الفلسطيني والعربي، ومطلب فلسطين الدائم بإدراج القدس وعروبة فلسطين في أي خطط عربية، مشددا على ضرورة مواجهة أي جسور للتطبيع بين الاحتلال والدول العربية.

واعتبر أن مثل هذه العلاقات تشكل مدخلا لضرب الهوية العربية وتشويهها، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لتمكينها وصونها من التراجع والخذلان.

#فلسطين #اللجنة الدائمة للثقافة العربية

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