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الأسير الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 82 على التوالي

الجمعة 16 أكتوبر 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 82 على التوالي



رام الله /سما/

 يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 82 على التوالي، رفضا للاعتقال الإداري.

وأفاد منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، بأن الأسير الأخرس القابع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي يعاني ظروفا صحية خطيرة للغاية، ويقابل ذلك برفض وتعنت من قبل الاحتلال بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

ويعاني الأسير الأخرس من الإعياء والاجهاد الشديدين، وآلام في المفاصل والبطن والمعدة، وصداع دائم في الرأس، إضافة لفقدان حاد في الوزن، وحالة عدم اتزان، وعدم القدرة على الحركة، وفقدان الكثير من السوائل الأملاح، كما تأثرت حاستي السمع والنطق لديه.

وهناك تخوفات من أن يؤثر ذلك على وظائف الأعضاء الحيوية في جسده، كالكلى والكبد والقلب، وبالتالي تكون حياته عرضة للخطر بشكل مفاجئ وفي أية لحظة، وقد تلجأ إدارة المستشفى إلى التغذية القسرية تحت ذريعة التدخل الاضطراري للحفاظ على حياته.

وأضاف سمور، أن محكمة الاحتلال رفضت مجددا خلال جلستها التي عقدت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، طلب الإفراج الفوري عنه الذي تقدمت به محاميته، وقدمت توصية بالإفراج عنه في تاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يجعل الباب مفتوحا لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس وأعلن استمراره في معركته حتى الحرية.

#الاسير الاخرس #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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