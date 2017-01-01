  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الأوليمبية الدولية تعتمد عقوبة إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي

الجمعة 16 أكتوبر 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوليمبية الدولية تعتمد عقوبة إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي



القاهرة /وكالات/

قالت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب إن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت أن الإجراءات والقرارات التي صدرت من الأوليمبية المصرية فيما يخص عقوبة رئيس الزمالك مرتضى منصور- بإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومنعه عن ممارسة أي نشاط رياضي- هي شأن داخلي. 
وأضافت اللجنة الأوليمبية المصرية في بيان أن رد اللجنة الأوليمبية الدولية يؤكد اختصاص الأوليمبية المصرية وفقا للدور الذي رسمه القانون رقم71 لسنة 2017 بوجوب قيامها بحماية الحركة الأوليمبية، وذلك وفقا لما تقرره أنظمة الهيئات الرياضية المتوافقة مع الميثاق الأوليمبي، وأنها رسمت طريقا وحيدا لرئيس نادي الزمالك للطعن على قرار إيقافه هو طريق التظلم إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ثم الطعن على القرار الصادر في التظلم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ثم الطعن على الحكم الصادر منه أمام التحكيم الرياضي الدولي CAS.
و جاء في بيان اللجنة الأوليمبية المصرية أن ما اتخذته اللجنة الأوليمبية من قرارات هي تخص شخصا ولا علاقة لها نهائيا بالكيان العريق ولن تؤثر رأي شكل في مختلف الألعاب الرياضية، وأنها تدعم فريق الزمالك في مهمته الحالية بالبطولة الإفريقية لكرة القدم بالمملكة المغربية.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 5 الخامسة

شاهد: تسريب صورة الزين القحطاني على سناب شات

شاهد نت .. برنامج ذا فويس سينيور الحلقة 2 الثانية

سيناريوهات إسرائيلية حيال توحيد الصف الفلسطيني أو استمرار الانقسام...

رهط : العثور على جثة مواطن من قطاع غزة داخل محل تجاري

قطر وإسرائيل تناقشان برنامج مساعدات كبير لغزة للتوصل لتهدئة طويلة مع حماس

بعد قرار إسرائيلي بمنع دخوله فلسطين.. Mbc تحذف "علي الكوفية" لمحمد عساف..

الأخبار الرئيسية

الأوقاف بغزة تُقرر فتح مساجد محافظتي غزة والشمال اعتبارا من فجر يوم الأحد

عملاء

يلقونهم كالكلاب في الشوارع.. هآرتس: إسرائيل رفضت غالبية طلبات الإقامة لفلسطينيين عملاء خانوا قضيتهم

نتنياهو يكشف عن محادثات مع دولة إقليمية للمرة الأولى وسبب "تغير موقف العرب"

غانتس

"ملف التعويضات".. إخفاقات إسرائيل تعرقل حصولها على أسلحة أميركية متطورة

860x484 (3)

تفاصيل مثيرة كشفها "إيلان" :شارون كان يسأل يوميا عن الكرمي و العياش كان متدينًا جدا وغيورًا بجنون ولن يأتي مثله