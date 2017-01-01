الأوليمبية الدولية تعتمد عقوبة إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي

القاهرة /وكالات/

قالت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب إن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت أن الإجراءات والقرارات التي صدرت من الأوليمبية المصرية فيما يخص عقوبة رئيس الزمالك مرتضى منصور- بإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومنعه عن ممارسة أي نشاط رياضي- هي شأن داخلي.

وأضافت اللجنة الأوليمبية المصرية في بيان أن رد اللجنة الأوليمبية الدولية يؤكد اختصاص الأوليمبية المصرية وفقا للدور الذي رسمه القانون رقم71 لسنة 2017 بوجوب قيامها بحماية الحركة الأوليمبية، وذلك وفقا لما تقرره أنظمة الهيئات الرياضية المتوافقة مع الميثاق الأوليمبي، وأنها رسمت طريقا وحيدا لرئيس نادي الزمالك للطعن على قرار إيقافه هو طريق التظلم إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ثم الطعن على القرار الصادر في التظلم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ثم الطعن على الحكم الصادر منه أمام التحكيم الرياضي الدولي CAS.

و جاء في بيان اللجنة الأوليمبية المصرية أن ما اتخذته اللجنة الأوليمبية من قرارات هي تخص شخصا ولا علاقة لها نهائيا بالكيان العريق ولن تؤثر رأي شكل في مختلف الألعاب الرياضية، وأنها تدعم فريق الزمالك في مهمته الحالية بالبطولة الإفريقية لكرة القدم بالمملكة المغربية.