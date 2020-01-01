غانتس: علاقات إسرائيل مع مصر والأردن "اهملت في السنوات الأخيرة"

القدس المحتلة /سما/

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الجيش بيني غانتس أن العلاقات مع الأردن ومصر قد "اهملت في السنوات الأخيرة"، وقال غانتس بشأن إقرار الاتفاق مع دولة الامارات العربية المتحدة في الكنيست "إنها اتفاقية التي ستجلب سياحة مزدهرة، تعاون اقتصادي، تعليم لقبول الآخر، تعاون مدني، معلن وقوي".

وأضاف غانتس "إلى جانب الاتفاقات التي نجلبها مع بلدان بعيدة، من المهم أن نتذكر واجب تعزيز العلاقات وتقويتها مع جيراننا المباشرين، الأردن ومصر. علاقة لم تتقوى في السنوات الأخيرة، وربما تم تجاهلها بشكل يضر بمصالح إسرائيل. لقد حان الوقت لتوسيع العلاقات معهم أيضا في المجالات الاقتصادية والمدنية التي من شأنها إرساء السلام".

وصادق الكنيست، مساء الخميس، على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة بأغلبية كبيرة، وصوت 80 نائبا إسرائيلياً بالموافقة مقابل 13 صوتا رافضا وهم أعضاء القائمة المشتركة التي تمثل العرب في الكنيست، وذلك في أعقاب أكثر من ثماني ساعات من النقاشات، وألقى أكثر من مئة نائب من أصل 120 نائبا كلمات خلال الجلسة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء النقاشات إن "الاتفاق التاريخي ثمرة جهود حثيثة"، معرباً عن أمله في توقيع دول إقليمية أخرى "اتفاقات سلام"، وكشف أن اتصالات جرت حديثا وللمرة الأولى بين دولته ودولة إقليمية لم يسمها، وتسعى الإدارة الأميركية إلى إقناع دول عربية أخرى في التقرب من إسرائيل.