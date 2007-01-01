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اتهام ساركوزي بتشكيل "عصابة إجرامية"

الجمعة 16 أكتوبر 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام ساركوزي بتشكيل "عصابة إجرامية"



باريس /سما/ أ ف ب

وجهت النيابة الفرنسيّة تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل من نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، لحملته الانتخابية العام 2007، على ما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة فرانس برس.

وأتى توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام، وتضاف هذه التهم الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في آذار/مارس 2018.

وعلّق ساركوزي على القرار عبر فيسبوك مؤكدا أن براءته قد "امتهنت"، وأوضح "صعقت بهذه التهمة الجديدة. امتهنت براءتي مجددا بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع".

وكان الرئيس الفرنسي السابق اعتبر أنه ضحية "مؤامرة" عندما وجهت إليه تهم "الفساد" و"اختلاس أموال عامة" و"تمويل غير قانوني لحملة انتخابية" في العام 2018.

وقال محامي جمعيّة "شيربا" لمكافحة الفساد، فنسان برينغارث، وهي مدّع بالحق المدني في إطار هذا الملف، "الجميع يرى أنه قرار غير مسبوق يتماشى مع التحقيقات المنجزة. والإجراءات القانونية متواصلة".

وفي 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وجه القضاء تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى تييري غوبير، أحد معاوني ساركوزي السابقين، الذي يشتبه في أنه تقاضى أموالا من النظام الليبي في عهد معمر القذافي قد تكون استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح اليمين في العام2007.

#فرنسا #الرئيس الفرنسي #نيكولا ساركوزي #معمر القذافي

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