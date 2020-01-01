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ترامب: 85% ممن يرتدون كمامات يصابون بكورونا

الجمعة 16 أكتوبر 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: 85% ممن يرتدون كمامات يصابون بكورونا



واشنطن /سما/

 أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريحات بأن 85% من الأشخاص الذين يرتدون الكمامات يصابون بفيروس كورونا المستجد أو ما بات يعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في حوار تلفزيوني لترامب في إطار حملته الانتخابية الرئاسية، حيث قال: "في يوم قريب خرجوا ببيان أن 85% من الذين يرتدون الكمامات يصابون به (فيروس كورونا)".

إدعاء ترامب خاطئ بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، لأن دراسة المركز الأمريكي مكافحة الأمراض والوقاية "CDC" الصادرة في سبتمبر/أيلول، لم تذكر أن 85% من الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة يصابون بالفيروس، في الحقيقة لم تحاول الدراسة حتى وضع نسبة مئوية لذلك.

ولكن الدارسة نظرت في سلوك 154 شخصا ممن ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا وثبت إصابتهم بالفيروس بعدها بفحص طبي، بالإضافة إلى 160 شخص ممكن قالوا إنهم يحملون أعراض الإصابة ولكن ثبت عدم إصابتهم بعد إجراء فحوصات، حيث عثرت الدراسة على أن 85% من الـ154 شخصا قالوا إنهم ارتدوا كمامات "دائما" أو "غالبا" خلال مدة الـ14 يوما السابقة للفحص، ومن هنا يأتي الرقم 85%.

أما بالنسبة للـ160 شخصا الآخرين فإن 88.7% منهم قالوا إنهم ارتدوا الكمامات "دائما" أو "غالبا" خلال المدة ذاتها قبل إجراء الفحص.

#دونالد ترامب #كمامات #الولايات المتحدة #فيروس كورونا

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