نتيجة قرعة مكان نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

القاهرة / سما

عرضت لكم وكالة سما الإخبارية، قرعة استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بث مباشر التي بثت على القناة الناقلة أون تايم سبورت والعديد من القنوات المصرية والمغربية والأفريقية.

وأسفرت القرعة، عن إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 في مصر حال تأهل فريق مغربي وآخر مصري للنهائي أو الأهلي والزمالك معا، وفي المغرب إذا صعد الفريقان المغربيان.

وبدأت قرعة تحديد ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بث مباشر المقررة بتاريخ 6 نوفمبر / تشرين ثاني عند الساعة 10.30 بتوقيت مصر والسودان وليبيا، فيما المنافسة بين بلدين.

ويكون موعد قرعة نهائي البطولة الأفريقية الساعة 9.30 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، بينما 11.30 لدى فلسطين وقطر والسعودية والعراق والكويت ولبنان والأردن وسوريا.

وينافس على استضافة المباراة النهائية من أبطال أفريقيا المغرب وجمهورية مصر، كون الأندية الأربعة التي تنافس في نصف النهائي من الدولتين، وهي الأهلي والزمالك والرجاء والوداد البيضاوي.

وتترقب جماهير كرة القدم الأفريقية، مباراتي الزمالك ضد الرجاء بطل الدوري المغربي، الأهلي حامل لقب الدوري المصري أمام الوداد البيضاوي، خلال الأيام القليلة المقبلة على الملاعب المغربية.

ووصلت بعثتا فريقي الزمالك والأهلي، الساعات المنصرمة إلى المغرب؛ فيما خاض اللاعبون حصة تدريبية في إطار التجهيزات الأخيرة قبيل دخولهما ملعب لقاء نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.