وزيرة الصحة : وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا و442 حالة تعاف ٍ

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة،اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و397 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و442 حالة تعاف ٍخلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن (79 عاماً) من الشيوخ بمحافظة الخليل.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي:

الخليل (35).

نابلس (35).

بيت لحم (34).

قلقيلية (18).

رام الله والبيرة (36).

جنين (20).

أريحا والأغوار (24).

طوباس (5).

طولكرم (43).

قطاع غزة (74).

ضواحي القدس (10) مدينة القدس (63)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3829 فحصاً.

وعن حالات التعافي، أشارت الكيلة إلى أنها توزعت في المحافظات حسب التالي:

الخليل (144).

جنين (34).

طولكرم (43).

قلقيلية (14).

نابلس (51).

غزة (50).

مدينة القدس (106).

واوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.