بايدن وترامب يعرضان رؤيتيهما المتعارضتين لمكافحة وباء كورونا

وكالات

قال المرشح الديمقراطي بايدن لشبكة "ABC"، بهدوء: "نحن في وضع لدينا فيه أكثر من 210 آلاف وفاة، وماذا يفعل (الرئيس)؟ لا شيء"، مقدما نفسه على أنه موحد أمريكا المنقسمة.

في الوقت نفسه تقريبا، قال الرئيس ترامب لشبكة "NBC" الأمريكية: "قمنا بعمل رائع.. اللقاحات قادمة والعلاج قادم".

وبدا ترامب متوترا وعدوانيا، وأبدى استياء من بعض الأسئلة التي طرحت عليه، وخصوصا بشأن امتناعه عن وضع الكمامة دائما. وقد رفض الإقرار بأي خطأ.

وقال ترامب ساخرا: "أنا رئيس ، يجب أن أرى الناس.. لا يمكن أن أكون محبوسا في غرفة رائعة، في مكان ما في البيت الأبيض!".

ورفض الرئيس الجمهوري أيضا أن يدين بشكل واضح الحركة التي تتبنى نظرية المؤامرة "كيو-أنون". وقال: "لا أعرف شيئا عن كيو-أنون"، قبل أن يؤكد موافقته على مواقفهم "ضد الاستغلال الجنسي للأطفال".



وكان التناقض واضحا بين ترامب وبايدن الذي يتقدم في استطلاعات الرأي وأجاب بكل هدوء على أسئلة الجمهور.

وبعد انتهاء المدة المحددة للقاء، بقي جو بايدن حوالي ثلاثين دقيقة أخرى للرد على أسئلة المشاهدين بعيدا عن الميكروفون، مدركا على الأرجح أنه سيتم بث الصور على القناة.

وقال لناخب سأله كيف ينوي استعادة "اللباقة والشرف" في السياسة الأمريكية، إنه "يجب أن نصغي للآخر".

وأضاف بايدن: "ماذا سأفعل أولا إذا انتخبت رئيسا، وأنا لا أمزح سأتصل بهم"، أي الجمهوريين، مذكرا بسمعته كعضو في مجلس الشيوخ لأكثر من 35 عاما بأنه رجل قادر على تجاوز الحواجز الحزبية.

وحول العنصرية، قدم بايدن نفسه على أنه نقيض ترامب، واتهمه بأنه يؤجج الخلافات بين الأمريكيين. وقال "إذا تم انتخابي رئيسا، فلن تسمعني أدفع إلى الانقسام. سأحاول لم الشمل".

وكان المرشحان يتحدثان في وقت واحد على قناتين مختلفتين من فلوريدا وبنسلفانيا. وكان ترامب فاز في هاتين الولايتين الرئيسيتين في عام 2016 ، لكن يبدو أن جو بايدن قادر على منافسته للفوز فيهما.

وقبل ساعات قليلة من المقابلة، مهد الرئيس لأجوائها. وقال ترامب (74 عاما): "أتمنى أن أكون قادرا على مشاهدته (بايدن) لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الذهاب إلى النهاية"، مشيرا بذلك إلى خصمه البالغ من العمر 77 عاما والذي يصفه بـ"جو الناعس".

وتثير استطلاعات الرأي قلق ترامب في هذه الحملة المثيرة التي صوت خلالها حتى الآن 17.5 مليون ناخب في اقتراع مبكر.

ويتقدم نائب الرئيس الديمقراطي السابق بنحو عشر نقاط مئوية في المعدل الوطني لاستطلاعات الرأي لانتخابات الثالث من نوفمبر، لكن وقبل كل شيء بهامش أضيق في الولايات الرئيسية التي تصنع الانتخابات في الولايات المتحدة وتتأرجح بين الحزبين.

وفيما يخص المناظرة المقبلة، كثف الرئيس الذي أصيب بكوفيد-19 وتعافى، حملته منذ الإثنين، ويحيط به كل مساء آلاف من مؤيديه في الولايات الرئيسية.

ومنذ الأسبوع الماضي، رفض الملياردير الجمهوري (ترامب) المشاركة في المناظرة الثانية التي كانت مقررة الخميس، عندما أعلن منظموها أنها ستجري عبر الانترنت كإجراء احترازي من احتمال أن يكون ترامب ما زال معديا.

ورفض جو بايدن تأجيل موعد المناظرة، كما اقترح فريق ترامب.

وما زال من المقرر إجراء مناظرة ثالثة في 22 أكتوبر في ناشفيل بولاية تينيسي.

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن الخميس إنه يأمل أن يخضع ترامب لفحص جديد قبل هذه المناظرة الجديدة "بدافع اللباقة". لكنه أضاف أنه سيتبع تعليمات المنظمين المستقلين.