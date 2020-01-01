فيديو : قصة خالد يوسف عنتيل الكومبارس

القاهرة / سما

تصدر هاشتاق خالد يوسف عنتيل الكومبارس، اليوم الجمعة، موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر، وذلك بعد أن أعاد المغردون فتح ملف قضاياه الأخيرة مع عدد من الممثلات الصاعدات في الوسط الفني.

ويتساءل المغردون على وسم خالد يوسف عنتيل الكومبارس، حول حقيقة وجود فيديوهات جديدة للمخرج المصري المقيم حاليا بإحدى مناطق فرنسا؛ في أعقاب قضية تسريب المقاطع الفاضحة المنسوبة له.

وحاولنا رصد تطورات هذه القضية، حيث تبين عدم وجود أي فيديوهات جديدة، إنما أعاد الناشطون فتح هذا الملف القديم من جديد، ليتصدر وسائل التواصل في وقت قصير.

ولم يعقب خالد يوسف حتى اللحظة، على الهاشتاق، إذ كان آخر ما نشره على صفحته الموثقة على فيسبوك، حول قضية رفض بعض الشخصيات السياسية التعيين في عضوية مجلس الشيوخ المصري.

كما تطرق خالد يوسف إلى قضية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا التي يتواجد فيها، وفرض حظر التجوال من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا بالعاصمة باريس؛ نتيجة تفشي الوباء.

كما تقدم المخرج يوسف، بالتعازي والمواساة في وفاة الفنان محمود ياسين، إذ كتب : "أسترد اليوم الخالق نفحتين من نفحاته ونفختين كريمتين من نفخات روحه. غادر اليوم عالمنا روح قامتين مصريتين كبيرتين، وذهبا إلي العالم الأرحب".

وأضاف : "حيث تنطلق الروح وتتحرر من قيودها لتحلق وتسمو وتسكن عالم الخلود والطمأنينة الأبدية، القامة الفنية العظيمة محمود ياسين والقامة الوطنية الكبيرة محمد الأشقر اللهم أرحمهما بقدر عطائهما الإنساني".

وتمكنت الفنانة منى فاروق من تجاوز عقبة واقعة فيديوهات خالد يوسف التي تم القبض عليها مع شيماء الحاج على إثرها قبل أكثر من عام، ثم جرى الإفراج عنهن، بعد إنتهاء جميع التحقيقات في هذا الشأن.

وتشارك منى فاروق في فيديو كليب يحمل عنوان (بالمختصر) مع الفنان ماجد البنا والمخرج نور شمالي، بحسب ما أعلنت عبر حسابها في انستغرام، لتبدأ مرحلة جديدة من مسيرتها الفنية، بعد قضية خالد يوسف.