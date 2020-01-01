شركة دواء إسبانية "تبشر" بعقار للسرطان ثبتت فعاليته بعلاج كوفيد 19

وكالات

أعلنت الشركة الإسبانية لإنتاج الأدوية "فارما مار" الجمعة أن اختبارها السريري لدوائها المضاد للسرطان المعروف بـ: "آبليدين" في علاج مصابين بالِغين بوباء كورونا قد تكلل بالنجاح.

وأوضحت الشركة أن الدواء أثبت فعاليته وتحققت فيه شروط السلامة، وأن الشركة تستعد لمباشرة اختبارات المرحلة الثالثة على هذا الدواء في غضون أيام.

وأضافت "فارما مار" أن الاختبارات سجلت انخفاضا جوهريا في الشحنة الفيروسية والبروتين "سي آر بي" (CRP) لدى المرضى بكوفيد 19 بعد تعاطيهم عقار "آبليدين"، وأن 80,7 بالمائة من المرضى تعافوا وغادروا المستشفى قبل اليوم الخامس عشر من دخولهم له للعلاج، مقابل 38,2 بالمائة كانوا أكثر حظا وغادروا المستشفى قبل اليوم الثامن.

وبمجرد صدور هذا الإعلان، ارتفعت أسهم الشركة في التعاملات الصباحية بأسواق المال بنسبة 4,4 بالمائة.