  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

هبوط أسعار النفط بفعل كورونا وقوة الدولار

الجمعة 16 أكتوبر 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط أسعار النفط بفعل كورونا وقوة الدولار



وكالات

هبطت أسعار النفط اليوم، إذ تأثرت سلبا بفعل مخاوف من أن ارتفاعا كبيرا للإصابات بكوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة سيكبح الطلب في منطقتين من بين أكبر المناطق المستهلكة للوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.9 بالمئة إلى 42.78 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي، تسليم نوفمبر المقبل، بنسبة 0.9 بالمئة إلى 40.61 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان على نحو طفيف في اليوم السابق، لكن لم يطرأ عليهما أي تغير يذكر تقريبا، مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وفي أوروبا، أعادت بعض الدول فرض حظر تجول وإجراءات عزل عام لمواجهة الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما فرضت بريطانيا قيودا أشد لكبح انتشار كوفيد-19 في لندن اليوم.

كما تراجع النفط، إذ يتجه الدولار اليوم لأفضل أداء أسبوعي في هذا الشهر، إذ تسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس وتعثر إحراز تقدم في إقرار حزمة التحفيز الأمريكية، في سعى المستثمرين القلقين لشراء الأصول الآمنة.

ويميل النفط، المسعر بالدولار الأمريكي، للانخفاض حين يرتفع الدولار، إذ تصبح مشتريات الوقود للمشترين، الذين يدفعون بعملات أخرى، أعلى تكلفة.

وأنهت لجنة فنية تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء لها منتجين للنفط، وهي المجموعة المعروفة بـ"أوبك+"، أنهت اجتماعها أمس الخميس، وأبدت قلقها بشأن ارتفاع إمدادات النفط في الوقت الذي تحد فيه القيود لكبح كوفيد-19 من استهلاك الوقود.

ومن المقرر عقد اجتماع لـ"أوبك+" في الثلاثين من نوفمبر المقبل والأول من ديسمبر المقبل لوضع السياسات.

#أسعار النفط #فيروس كورونا #كوفيد-19 #الولايات المتحدة الأمريكية #الوقود #أوروبا #العقود الآجلة #خام برنت #برميل النفط #تكساس #بريطانيا #لندن #الدولار الامريكي #أوبك #البترول #أوبك بلس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 5 الخامسة

شاهد: تسريب صورة الزين القحطاني على سناب شات

شاهد نت .. برنامج ذا فويس سينيور الحلقة 2 الثانية

سيناريوهات إسرائيلية حيال توحيد الصف الفلسطيني أو استمرار الانقسام...

رهط : العثور على جثة مواطن من قطاع غزة داخل محل تجاري

قطر وإسرائيل تناقشان برنامج مساعدات كبير لغزة للتوصل لتهدئة طويلة مع حماس

بعد قرار إسرائيلي بمنع دخوله فلسطين.. Mbc تحذف "علي الكوفية" لمحمد عساف..

الأخبار الرئيسية

الأوقاف بغزة تُقرر فتح مساجد محافظتي غزة والشمال اعتبارا من فجر يوم الأحد

عملاء

يلقونهم كالكلاب في الشوارع.. هآرتس: إسرائيل رفضت غالبية طلبات الإقامة لفلسطينيين عملاء خانوا قضيتهم

نتنياهو يكشف عن محادثات مع دولة إقليمية للمرة الأولى وسبب "تغير موقف العرب"

غانتس

"ملف التعويضات".. إخفاقات إسرائيل تعرقل حصولها على أسلحة أميركية متطورة

860x484 (3)

تفاصيل مثيرة كشفها "إيلان" :شارون كان يسأل يوميا عن الكرمي و العياش كان متدينًا جدا وغيورًا بجنون ولن يأتي مثله