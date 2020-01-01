سبب وفاة عبد الرحمن شبارو حارس مرمى منتخب لبنان التاريخي

بيروت / سما

أعلنت مصادر إعلامية رياضية، اليوم الجمعة، عن وفاة عبد الرحمن شبارو حارس مرمى منتخب لبنان لكرة القدم، وحامي عرين فريقي النجمة والأنصار في القرن الماضي.

وذكرت المصادر الرياضية أن سبب وفاة عبد الرحمن شبارو أسطورة الكرة اللبنانية، جاء نتيجة معاناته مع فيروس كورونا قبل قرابة 30 يوما، بعد انتقال العدوى إليه ونقله للمستشفى.

وعاش المدرب عبد الرحمن شبارو حياة صعبة قبل إصابته بمرض كورونا، إذ ظل عاطلا عن العمل وتراجعت أوضاعه المادية؛ بسبب عدم تعاقد أي من الأندية المحلية في لبنان معه.

وطلب شبارو الحصول على تأمين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتأمين العمل، قبل أن يتجه إلى تدريب الفئات العمرية الصغيرة في ملاعب قصقص بالعاصمة بيروت.

ورحل عبد الرحمن شبارو عن عالمنا في عمر ناهز 77 سنة، إذ أنه من مواليد 1943، وأصبح بعدما اكتشفه الراحل سمير العدو، من أفضل حراس كرة القدم في الستينات والثمانينات.

ومن الأندية التي تولى عبدالرحمن شبارو تدريبيها في القرن الجديد إلى جانب المنتخب اللبناني الأولمبي والأول، فريق الراسينغ والعهد، لكنه لم يستمر معهم طويلا.

وفي مواقع التواصل، نعى العشرات من الإعلاميين والرياضيين، الكابتن الراحل عبد الرحمن شبارو، موضحين أبرز الإنجازات التي حققها في مسيرته كلاعب ومدرس لحراس المرمى.