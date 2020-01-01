  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سبب وفاة عبد الرحمن شبارو حارس مرمى منتخب لبنان التاريخي

الجمعة 16 أكتوبر 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة عبد الرحمن شبارو حارس مرمى منتخب لبنان التاريخي



بيروت / سما

أعلنت مصادر إعلامية رياضية، اليوم الجمعة، عن وفاة عبد الرحمن شبارو حارس مرمى منتخب لبنان لكرة القدم، وحامي عرين فريقي النجمة والأنصار في القرن الماضي.

وذكرت المصادر الرياضية أن سبب وفاة عبد الرحمن شبارو أسطورة الكرة اللبنانية، جاء نتيجة معاناته مع فيروس كورونا قبل قرابة 30 يوما، بعد انتقال العدوى إليه ونقله للمستشفى.

وعاش المدرب عبد الرحمن شبارو حياة صعبة قبل إصابته بمرض كورونا، إذ ظل عاطلا عن العمل وتراجعت أوضاعه المادية؛ بسبب عدم تعاقد أي من الأندية المحلية في لبنان معه.

وطلب شبارو الحصول على تأمين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتأمين العمل، قبل أن يتجه إلى تدريب الفئات العمرية الصغيرة في ملاعب قصقص بالعاصمة بيروت.

ورحل عبد الرحمن شبارو عن عالمنا في عمر ناهز 77 سنة، إذ أنه من مواليد 1943، وأصبح بعدما اكتشفه الراحل سمير العدو، من أفضل حراس كرة القدم في الستينات والثمانينات.

ومن الأندية التي تولى عبدالرحمن شبارو تدريبيها في القرن الجديد إلى جانب المنتخب اللبناني الأولمبي والأول، فريق الراسينغ والعهد، لكنه لم يستمر معهم طويلا.

وفي مواقع التواصل، نعى العشرات من الإعلاميين والرياضيين، الكابتن الراحل عبد الرحمن شبارو، موضحين أبرز الإنجازات التي حققها في مسيرته كلاعب ومدرس لحراس المرمى.

#عبد الرحمن شبارو #وفاة حارس لبنان #لبنان #منتخب لبنان #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: تسريب صورة الزين القحطاني على سناب شات

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 5 الخامسة

شاهد نت .. برنامج ذا فويس سينيور الحلقة 2 الثانية

سيناريوهات إسرائيلية حيال توحيد الصف الفلسطيني أو استمرار الانقسام...

السعودية توضح موقفها من التطبيع: السلام والاستقرار الدائمين عبر اتفاق فلسطيني إسرائيليي

هآرتس: كيف يقيس الإسرائيليون المسافة بين شاطئ تل أبيب وموسم الزيتون في الضفة الغربية؟

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأخبار الرئيسية

860x484 (3)

تفاصيل مثيرة كشفها "إيلان" :شارون كان يسأل يوميا عن الكرمي و العياش كان متدينًا جدا وغيورًا بجنون ولن يأتي مثله

معاريف : قطر وإسرائيل تناقشان برنامج مساعدات كبير لغزة للتوصل لتهدئة طويلة مع حماس

860x484 (2)

خطط لاغتيال عيّاش و طالب قبل أشهر باحتلال القطاع.. وفاة نائب رئيس الشاباك الأسبق إثر إصابته بكورونا

وزارة الصحة بغزة : تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 حالة تعافٍ

شعبيته في حضيض غير مسبوق .. 54% يؤيدون تنحي نتنياهو