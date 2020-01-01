لأول مرة ..شركة طيران الاتحاد الإماراتية تطلق موقعاً ناطقاً بالعبرية

ابو ظبي/سما/

أطلقت شركة طيران الاتحاد الإماراتية نسخةً جديدة ناطقة باللغة العبرية لموقعها الإلكتروني، لتنضم إلى لغات عالمية أخرى تعتمدها الشركة في تقديم خدماتها.

وقالت صفحة خارجية الاحتلال باللغة العربية، إن "شركة الطيران الإماراتية، الاتحاد، تدشن موقعًا بالعبرية في خطوة أخرى لتعزيز "السلام" بين الشعبين، ليمسي صرحًا متيناً ونموذجاً يحتذى به. مبروك".

ويأتي ذلك بعد ساعات من عبور إحدى طائرات شركة الاتحاد لأجواء فلسطين المحتلة عام 1948، خلال رحلتها من مدينة "ميلان" الإيطالية إلى أبوظبي.

وبثًت وسائل إعلام عبرية ما قالت إنه اتصال دار بين قائد إحدى طائرات شركة طيران الاتحاد الإماراتية، وبرج المراقبة الجوي الإسرائيلي.